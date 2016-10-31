Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жердева Варвара Андреевна
Жердева Варвара Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Костомукша
, Костомукшский, Республика Карелия
Дата рождения
31.10.2016
Пол
Женский
Отец
Жердев Андрей Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Жердева Наталья Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2016
Отец:
Жердев Андрей Сергеевич
Мать:
Жердева Наталья Александровна
Костомукша
, Костомукшский, Республика Карелия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия