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Жердева Варвара Андреевна

Место рождения

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

31.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2016

Отец: Жердев Андрей Сергеевич

Мать: Жердева Наталья Александровна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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