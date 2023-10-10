Фёдор Терентьев
Место рождения
Дата рождения31.01.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1800
Отец: Терентий Кузьмин
Мать: Дарья Трофимова
МК-1800 31.01.1800 Деревни Куликина у крестьянина Терентия Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Федора, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Давыдцова крестьянин Яков Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно