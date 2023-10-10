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Фёдор Терентьев

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.01.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1800

Отец: Терентий Кузьмин

Мать: Дарья Трофимова

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 31.01.1800 Деревни Куликина у крестьянина Терентия Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Федора, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Давыдцова крестьянин Яков Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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