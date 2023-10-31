Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Клементий Родионович

Отец ребёнка: Родион Иудич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Меркурий Родионович

Отец ребёнка: Родион Иудич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Аксинья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Иудич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Иудич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Федот Родионович

Отец ребёнка: Родион Иудич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Иудич

Смерть
1782
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