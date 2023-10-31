Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Клементий Родионович
Отец ребёнка: Родион Иудич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Меркурий Родионович
Отец ребёнка: Родион Иудич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Аксинья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Иудич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Иудич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Федот Родионович
Отец ребёнка: Родион Иудич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Иудич
Смерть
1782