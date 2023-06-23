Анкудин (Серим) Иудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудин (Серим) Иудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

27.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Мать: Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)

Рождение ребёнка
1827

Сын: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ианов(?) Анкудинов (Анкудинович)

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Анкудинова (Анкудиновна)

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайловна

Смерть
27.01.1866
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От старости.
Похороны
29.01.1866
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