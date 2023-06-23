Анкудин (Серим) Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти27.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1827
Сын: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ианов(?) Анкудинов (Анкудинович)
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Анкудинова (Анкудиновна)
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайловна
Смерть
27.01.1866
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От старости.
Похороны
29.01.1866