Аляутдинов Халил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинов Халил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Аляутдинов Хамит

Мать: Аляутдинова Лиза

Смерть
Неизвестно
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