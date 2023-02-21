Батурина Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1981
Отец: Батурин Владимир Иванович
Мать: Кабанова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Виктория Вечеславовна
Отец ребёнка: Румянцев Вечеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Александра Вечеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Костантин Вечеславович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Вечеслав