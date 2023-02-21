Батурина Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1981

Отец: Батурин Владимир Иванович

Мать: Кабанова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Виктория Вечеславовна

Отец ребёнка: Румянцев Вечеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Александра Вечеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Костантин Вечеславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Вечеслав

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