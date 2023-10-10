Копычев Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопычев Семен Васильевич

Копычев Семен Васильевич

Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Копычев Василий Сергеевич

Мать: Копычева Матрена Осиповна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Копычев Петр Семенович

Мать ребёнка: Копычева Мария

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Копычева Мария

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Копычева Мария

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Копычев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Копычева Мария

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close