Копычев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Копычева Мария
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Копычева Мария
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Копычева Мария
Рождение ребёнка
1832
Сын: Копычев Алексей Семенович
Мать ребёнка: Копычева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копычева Мария
Смерть
Неизвестно