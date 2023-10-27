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(Украинцева) Юлия Юрьевна
(Украинцева) Юлия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1976
Пол
Женский
Отец
Украинцев Юрий Арсеньевич
1953 г.р.
Мать
Украинцева Татьяна Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1976
Отец:
Украинцев Юрий Арсеньевич
Мать:
Украинцева Татьяна Владимировна
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