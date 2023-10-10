Малышев Иван
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти18.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Рождение ребёнка
20.03.1925
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Малышева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Пелагея
Смерть
18.01.1945
ст. Бжезины, Бжезинский повят, Лодзинское воеводство, Польша
Причина смерти: На войне | Убит немецким снайпером | ст. Бжезины, Бжезинский повят, Лодзинское воеводство, Польша
Похороны
Неизвестно
восточная окраина, у шоссе
восточная окраина, у шоссе