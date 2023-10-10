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Малышев Иван

Место рождения

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

18.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.03.1925

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Малышева Пелагея

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Пелагея

Смерть
18.01.1945
ст. Бжезины, Бжезинский повят, Лодзинское воеводство, Польша
Причина смерти: На войне | Убит немецким снайпером | ст. Бжезины, Бжезинский повят, Лодзинское воеводство, Польша
Похороны
Неизвестно
восточная окраина, у шоссе
восточная окраина, у шоссе
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