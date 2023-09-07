Голосова (Колбецкая) Наталия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1862 ст.
Отец: Колбецкий Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1894 ст.
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно