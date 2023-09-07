Голосова (Колбецкая) Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосова (Колбецкая) Наталия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1862 ст.

Отец: Колбецкий Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1894 ст.

Муж: Голосов Фёдор Алексеевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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