Мухаметжанов Шакир Нигматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанов Шакир Нигматович

Место рождения

Токмак, Киргизия

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

22.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмак, Киргизия
Место жительства
С 1920 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1920
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1941 по 1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.10.1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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