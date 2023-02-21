Мухаметжанов Шакир Нигматович
Место рожденияТокмак, Киргизия
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти22.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Токмак, Киргизия
Место жительства
С 1920 по 1941
Место жительства
По 1920
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1941 по 1972
Смерть
22.10.1972