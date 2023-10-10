Цветков Алексей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Алексей Фомич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
19.12.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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