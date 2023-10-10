Цветков Алексей Фомич
Место рождения
Дата рожденияДо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
19.12.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно