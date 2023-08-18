Зубков Дмитрий (Митка) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Дмитрий (Митка) Никитин

Место рождения

дер. Дунаевская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Зубков Никита (Микитка) Захаров

Мать: не указана

дер. Дунаевская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Дунаевская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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