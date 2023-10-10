Валиев Габдельбарый Валиулаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Габдыльнур
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Габдельбар
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Раузия
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Рахима
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Рождение ребёнка
05.11.1939
Сын: Валиев Габдулхай Бариевич
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Габдельхат
Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович