Валиев Габдельбарый Валиулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалиев Габдельбарый Валиулаевич

Валиев Габдельбарый Валиулаевич

Место рождения

Сюрда, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюрда, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Габдыльнур

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Габдельбар

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Раузия

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Рахима

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Рождение ребёнка
05.11.1939

Сын: Валиев Габдулхай Бариевич

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Сюрда, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Габдельхат

Мать ребёнка: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close