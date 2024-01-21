Дяченко Борис Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дяченко Борис Феодосьевич

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дяченко Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Дяченко (Мошенская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дяченко Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Дяченко (Мошенская) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дяченко (Мошенская) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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