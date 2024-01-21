Дяченко Борис Феодосьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дяченко Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Дяченко (Мошенская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дяченко Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Дяченко (Мошенская) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно