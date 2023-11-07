Шутова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1983

Отец: не указан

Мать: Выдрина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
23.03.2005

Дочь: Шутова Дарья

Отец ребёнка: Шутов Александр

Рождение ребёнка
29.03.2007

Дочь: Шутова Василиса

Отец ребёнка: Шутов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Николай

Отец ребёнка: Шутов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Александр

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