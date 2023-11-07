Шутова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.03.2005
Дочь: Шутова Дарья
Отец ребёнка: Шутов Александр
Рождение ребёнка
29.03.2007
Дочь: Шутова Василиса
Отец ребёнка: Шутов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Николай
Отец ребёнка: Шутов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Александр