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Плесовских Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1683 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Плесовских Сава Власович

Отец ребёнка: Плесовских Влас Гаврилович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1704

Муж: Плесовских Влас Гаврилович

Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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