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Пунга Николай Николаевич
Пунга Николай Николаевич
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Место рождения
Ялта
, Ялта, Республика Крым
Дата рождения
29.06.1974
Пол
Мужской
Отец
Пунга Николай Григорьевич
1949 г.р.
Мать
Пунга (Дыкань) Валентина Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1974
Отец:
Пунга Николай Григорьевич
Мать:
Пунга Валентина Владимировна
Ялта
, Ялта, Республика Крым
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