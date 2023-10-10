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Пунга Николай Николаевич

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

29.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1974

Отец: Пунга Николай Григорьевич

Мать: Пунга Валентина Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
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