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Новикова Светлана Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2010

Отец: Новиков Георгий Николаевич

Мать: Новикова Татьяна Владимировна

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