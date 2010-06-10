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Новикова Светлана Георгиевна
Новикова Светлана Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.2010
Пол
Женский
Отец
Новиков Георгий Николаевич
1972 г.р.
Мать
Новикова (Вертопрахова) Татьяна Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2010
Отец:
Новиков Георгий Николаевич
Мать:
Новикова Татьяна Владимировна
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