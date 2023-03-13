Складчикова (Краснова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складчикова (Краснова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Складчиковъ Петръ

Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Складчикова Ольга

Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Складчиковъ Николай

Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Складчиковъ Павелъ

Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Складчиковъ Тихонъ

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