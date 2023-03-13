Складчикова (Краснова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1909
Сын: Складчиковъ Петръ
Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Складчикова Ольга
Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Складчиковъ Николай
Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Складчиковъ Павелъ
Отец ребёнка: Складчиковъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Складчиковъ Тихонъ