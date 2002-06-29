Шундалова (Лурье) Наталья Израилевна (Ильинична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шундалова (Лурье) Наталья Израилевна (Ильинична)

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.06.1939

Дата смерти

29.06.2002

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939

Отец: Лурье Илья (Израиль) Яковлевич

Мать: Приходько Лидия Иосифовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1966

Муж: Шундалов Юрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шундалов Юрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шундалов Юрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.06.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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