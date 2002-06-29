Шундалова (Лурье) Наталья Израилевна (Ильинична)
Место рождения
Дата рождения13.06.1939
Дата смерти29.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
29.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шундалов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шундалов Юрий Иванович
Смерть
29.06.2002