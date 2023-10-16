Ульянов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Дмитриева Анна Петровна
Мать ребёнка: Пелогея Прокофьевна
Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелогея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелогея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Пелогея Прокофьевна