Blumenfeld (Goldstein) Eva
Место рожденияLondon, England United Kingdom
Дата рождения15.02.1895
Дата смертиОколо 15.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
London, England United Kingdom
Бракосочетание
24.11.1920
Муж: Blumenfeld Louis
Рождение ребёнка
05.05.1922
Рождение ребёнка
?.06.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Home Maker
Смерть
Около 15.07.1964