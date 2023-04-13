Blumenfeld (Goldstein) Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlumenfeld (Goldstein) Eva

Blumenfeld (Goldstein) Eva

Место рождения

London, England United Kingdom

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

Около 15.07.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

London, England United Kingdom
Бракосочетание
24.11.1920

Муж: Blumenfeld Louis

Рождение ребёнка
05.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumenfeld Louis

Рождение ребёнка
?.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumenfeld Louis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumenfeld Louis

Работа или профессия
Неизвестно
Home Maker
Смерть
Около 15.07.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close