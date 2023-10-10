Назаров Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Назаров Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно