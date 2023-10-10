Назаров Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Дмитрий Павлович

Место рождения

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Назаров Павел

Мать: не указана

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Назаров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Назарова Федосья Григорьевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Федосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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