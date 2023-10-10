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Булгаков Фёдор Афанасьевич

Место рождения

Черновка, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черновка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.

Сын: Булгаков Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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