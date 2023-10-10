Булгаков Фёдор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.
Мать ребёнка: не указана
Андреевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пурысево, Первомайский муниципальный район, Алтайский край