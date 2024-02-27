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Остроухова Ирина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Усачев Филипп Леонтьевич

Мать: Усачева Анна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроухов Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Остроухов Даниил Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Остроухов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Остроухов Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Остроухов Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович

Смерть
1877

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