Остроухова Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Усачев Филипп Леонтьевич
Мать: Усачева Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Остроухов Даниил Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Остроухов Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Остроухов Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Остроухов Федор Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроухов Леонтий Семенович
Смерть
1877