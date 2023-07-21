Гаврилов Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Гаврилова Дарья
Мать ребёнка: не указана
деревня Авдаши, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Псковская, Ершово (Авдаши)
Смерть
Неизвестно