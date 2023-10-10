Жулидова (Козлова) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1911
Дата смерти21.07.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1911
Отец: Козлов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1936
Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1945
Сын: Жулидов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулидов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1990