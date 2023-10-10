Жулидова (Козлова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова (Козлова) Александра Георгиевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.11.1911

Дата смерти

21.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1911

Отец: Козлов Георгий

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1936

Сын: Жулидов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.01.1945

Сын: Жулидов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулидов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Иван Иванович

Смерть
21.07.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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