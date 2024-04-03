Сливина Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.01.1953
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953
Бракосочетание
Около 1973
Муж: Саблин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
22.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саблин Юрий Павлович
Каушаны, Каушанский район
Развод
Около 1976
Муж: Саблин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1977
Сын: Ситников Олег Владимирович
Отец ребёнка: Ситников Владимир Анатольевич
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Ситников Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Ситников Владимир Анатольевич
Развод
Около 2006
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область