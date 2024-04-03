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Сливина Татьяна Владимировна

Место рождения

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953

Отец: Сливин Владимир Григорьевич

Мать: Сливина Таисия Григорьевна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Около 1973

Муж: Саблин Юрий Павлович

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саблин Юрий Павлович

Каушаны, Каушанский район
Развод
Около 1976

Муж: Саблин Юрий Павлович

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.12.1977

Сын: Ситников Олег Владимирович

Отец ребёнка: Ситников Владимир Анатольевич

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1977

Муж: Ситников Владимир Анатольевич

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.09.1983

Сын: Ситников Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Ситников Владимир Анатольевич

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Развод
Около 2006

Муж: Ситников Владимир Анатольевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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