Головина (Книга) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Книга) Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канкулов Мачраил Асланбиевич

Мать: Книга Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
22.12.2001

Дочь: Сакс Кира Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.2003

Сын: Сакс Денис Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.03.2006

Сын: Недохлебов Никита Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.08.2015

Сын: Головин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
16.12.2017

Сын: Головин Дмитрий Дмитриеаич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Дмитрий Юрьевич

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