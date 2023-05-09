Головина (Книга) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.2001
Дочь: Сакс Кира Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.2003
Сын: Сакс Денис Олегович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.03.2006
Сын: Недохлебов Никита Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.08.2015
Сын: Головин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
16.12.2017
Сын: Головин Дмитрий Дмитриеаич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно