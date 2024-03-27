Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович
Место рожденияЧувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево
Дата рождения15.02.1907
Дата смерти11.11.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907
Отец: Рахматуллов Шарафутдин
Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Азизова Гельсем
Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рахматуллов Багдад
Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.05.1941
Дочь: Ибетулова Римма
Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.05.1944
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской республики
Рождение ребёнка
Около 25.04.1947
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.03.1950
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
07.07.1953
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Военная служба
Неизвестно
Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 15.02.1907 Место рождения: Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево Дата поступления на службу: __.09.1941 Воинс... Показать все
Смерть
11.11.1986