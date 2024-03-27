Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

Место рождения

Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево

Дата рождения

15.02.1907

Дата смерти

11.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907

Отец: Рахматуллов Шарафутдин

Мать: не указана

Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево
Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Азизова Гельсем

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рахматуллов Багдад

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.05.1941

Дочь: Ибетулова Римма

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской республики
Рождение ребёнка
Около 25.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
07.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллова Месруҗихан Шарифзяновна

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Военная служба
Неизвестно
Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 15.02.1907 Место рождения: Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, д. Байдеранево Дата поступления на службу: __.09.1941 Воинс... Показать все
Смерть
11.11.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close