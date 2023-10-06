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Епиманова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Епиманова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Епиманов Дмитрий Евстратович

Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/5a437e33-b5ea-4411-a755-9582f9e1ea5d/41
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.

Сын: Епимахов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Епиманов Дмитрий Евстратович

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/49 Воспреемники: Иван Семенов Андреев (Берхино), Марфа Иванова Алпатова (Акатьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епиманов Дмитрий Евстратович

Смерть
Неизвестно
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