Епиманова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Епиманова Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Епиманов Дмитрий Евстратович
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/5a437e33-b5ea-4411-a755-9582f9e1ea5d/41
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Епиманов Дмитрий Евстратович
Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/49 Воспреемники: Иван Семенов Андреев (Берхино), Марфа Иванова Алпатова (Акатьево)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно