Герасим Ефимов
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ефим Косьмин
Мать: Наталья Федулова
Рождение ребёнка
07.03.1891
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Анастасия Антонова
Бракосочетание
14.05.1895
Жена: Наталия Петрова
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1905
Дочь: Александра Герасимова
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно