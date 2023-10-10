Герасим Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Ефимов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ефим Косьмин

Мать: Наталья Федулова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1891

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Анастасия Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
14.05.1895

Жена: Наталия Петрова

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1905

Дочь: Александра Герасимова

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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