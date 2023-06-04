Коровяковская Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровяковская Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровяковская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Коровяковский Иван Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровяковский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Коровяковский Иван Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровяковский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Коровяковский Иван Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровяковский Александр Иванович

Отец ребёнка: Коровяковский Иван Филлипович

Смерть
Неизвестно
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