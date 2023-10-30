Горбунова (Петрова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Петрова) Екатерина Петровна

Место рождения

Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.05.1933

Дата смерти

?.04.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Пычас, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Евграф Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1963

Дочь: Брюханова Валентина Евграфьевна

Отец ребёнка: Горбунов Евграф Александрович

Смерть
?.04.?
Губаха, город Губаха, Пермский край
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