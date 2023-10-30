Горбунова (Петрова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1933
Дата смерти?.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Евграф Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1963
Дочь: Брюханова Валентина Евграфьевна
Отец ребёнка: Горбунов Евграф Александрович
Смерть
?.04.?
Губаха, город Губаха, Пермский край