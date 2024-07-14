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Костромин Анатолий Иванович

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949

Отец: Костромин Иван Алексеевич

Мать: Костромина Елизавета Матвеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.08.1971

Жена: Костромина Валентина Васильевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1972

Дочь: Симак Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Костромина Валентина Васильевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1977

Сын: Костромин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Костромина Валентина Васильевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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