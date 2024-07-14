Костромин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949
Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.08.1971
Рождение ребёнка
02.07.1972
Дочь: Симак Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Костромина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1977
Сын: Костромин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Костромина Валентина Васильевна