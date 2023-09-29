Malanina (Sorokina) Natalia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Malanina (Sorokina) Natalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969

Отец: Sorokin Vladimir

Мать: Sorokina Lidiya

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