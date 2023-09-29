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Malanina (Sorokina) Natalia
Malanina (Sorokina) Natalia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1969
Пол
Женский
Отец
Sorokin Vladimir
Мать
Sorokina Lidiya
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969
Отец:
Sorokin Vladimir
Мать:
Sorokina Lidiya
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