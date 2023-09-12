Маремьяна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Дмитриева Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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