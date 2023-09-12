Маремьяна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
02.03.1903
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Дмитриева Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно