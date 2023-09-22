Филянин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филянин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянина ?Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянин ?Спиредон

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянина Прасковья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянин Степан

Мать ребёнка: ?

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