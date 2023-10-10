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Ольховиков Роман Ильич

Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

05.03.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Ольховиков Данило Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Ольховикова Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Ольховикова Ксения Романовна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Ольховиков Иван Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Ольховикова Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Ольховиков Ефим Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.

Сын: Ольховиков Тарас Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.

Сын: Ольховиков Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.

Дочь: Ольховикова Надежда Романовна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1893 ст.

Сын: Ольховиков Егор Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховикова Христина Романовна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховиков Павел Романович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семёновна

Смерть
05.03.1910 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От паралича
Похороны
08.03.1910 ст.
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