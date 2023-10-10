Ольховиков Роман Ильич
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти05.03.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ольховиков Данило Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Дочь: Ольховикова Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Дочь: Ольховикова Ксения Романовна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Иван Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Дочь: Ольховикова Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Ефим Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Тарас Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Дочь: Ольховикова Надежда Романовна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Егор Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Дочь: Ольховикова Христина Романовна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Сын: Ольховиков Павел Романович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Жена: Дарья Семёновна