Черепанов Иван II Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Иван II Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918

Отец: Черепанов Григорий Степанович

Мать: Черепанова (Мальцева) Александра Митрофановна

Родился в Ремезовской деревне, нарекли Йоанн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Черепанова) Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Черепанова) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Черепанова) Марфа Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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