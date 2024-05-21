Черепанов Иван II Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918
Родился в Ремезовской деревне, нарекли Йоанн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Черепанова) Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Черепанова) Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно