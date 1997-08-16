Романова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.03.1916

Дата смерти

16.08.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1936 г.р.
Около 1939 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1916

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 01.01.1936

Дочь: (Романова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Романов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 29.07.1939

Сын: Романов Василий Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Васильевич

Смерть
16.08.1997
Похороны
Неизвестно

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