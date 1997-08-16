Романова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.03.1916
Дата смерти16.08.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1916
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 01.01.1936
Дочь: (Романова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Романов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 29.07.1939
Сын: Романов Василий Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Васильевич
Смерть
16.08.1997
Похороны
Неизвестно