Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна
Место рожденияИвановская область
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти06.04.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Ивановская область
Образование
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
средне-специальное
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирков ?
Отец ребёнка: Жирков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Жирков Григорий Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая детской районной библиотекой п. Пестяки Ивановская область
Смерть
06.04.2012
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно