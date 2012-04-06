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Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна

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Место рождения

Ивановская область

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

06.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Петров Иван Иванович

Мать: Кручинина Клавдия Герасимовна

Ивановская область
Образование
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
средне-специальное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирков Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков ?

Отец ребёнка: Жирков Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Жирков Григорий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая детской районной библиотекой п. Пестяки Ивановская область
Смерть
06.04.2012
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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