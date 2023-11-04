Суков Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.2011
Дочь: Сукова Кира Александровна
Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна
Бракосочетание
27.10.2012
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.2017
Дочь: Сукова Мария Александровна
Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна
Рождение ребёнка
02.04.2019
Дочь: Сукова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна