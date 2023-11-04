Суков Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуков Александр Евгеньевич

Суков Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.2011

Дочь: Сукова Кира Александровна

Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна

Бракосочетание
27.10.2012

Жена: Сукова Надежда Леонидовна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.2017

Дочь: Сукова Мария Александровна

Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна

Рождение ребёнка
02.04.2019

Дочь: Сукова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Сукова Надежда Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close