(Золотова) Евфросиния Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Сын: Золотов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Сын: Золотов Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Дочь: Будаева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Дочь: Белышкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич
Сын: Золотов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич