(Золотова) Евфросиния Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золотова) Евфросиния Терентьевна

(Золотова) Евфросиния Терентьевна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Золотов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1903

Сын: Золотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1905

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Золотов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Золотов Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Будаева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Золотов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Золотов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.

Дочь: Белышкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.

Сын: Золотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Григорьевич

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1963
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close