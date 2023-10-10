Дербин Елисей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Дербин Фёдор
Мать: Дербина Анастасия
Рождение ребёнка
1816
Дочь: --- Татьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: --- Марфа Елисеевна
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: --- Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: --- Александра Елисеевна
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно