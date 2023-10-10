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Дербин Елисей Фёдорович

Место рождения

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Дербин Фёдор

Мать: Дербина Анастасия

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: --- Татьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дербин Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: --- Марфа Елисеевна

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: --- Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: --- Александра Елисеевна

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дербин Степан Елисеевич

Мать ребёнка: Дербина Настасья Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербина Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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