Иваненков Юрий
Место рождениях.Кругловка
Дата рождения14.07.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930
Отец: Иван
Мать: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балчугова (Иваненкова) Наталья
Мать ребёнка: Иваненкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваненкова Нина
Развод
Неизвестно
Жена: Иваненкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваненкова Надежда
Рождение ребёнка
09.05.1946
Сын: Иваненков Виктор
Мать ребёнка: Иваненкова Надежда