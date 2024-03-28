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Иваненков Юрий

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Место рождения

х.Кругловка

Дата рождения

14.07.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930

Отец: Иван

Мать: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балчугова (Иваненкова) Наталья

Мать ребёнка: Иваненкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваненкова Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Иваненкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваненкова Надежда

Рождение ребёнка
09.05.1946

Сын: Иваненков Виктор

Мать ребёнка: Иваненкова Надежда

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