Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1919
Дочь: (Ерещенко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ерещенко Федор Петрович
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Харло Антон Федорович Чупинько Феодосия Никитична
Смерть
Неизвестно