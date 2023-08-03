Дели (Делиев) Харлампий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дели (делиев) Варфоломей Харлампиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василина Харлампиевна
Мать ребёнка: Дели (делиева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дели (делиев) Агафон Харлампиевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно