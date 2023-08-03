Дели (Делиев) Харлампий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дели (Делиев) Харлампий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дели (делиев) Савва Васильевич

Мать: Дели (делиева) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дели (делиев) Варфоломей Харлампиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василина Харлампиевна

Мать ребёнка: Дели (делиева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дели (делиев) Агафон Харлампиевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дели (делиева) Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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