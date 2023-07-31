Назарова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1894

Дата смерти

26.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1894

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1921

Дочь: Сульменева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Назаров Григорий

Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Назаров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкая Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Назаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий

Смерть
26.05.1974
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