Назарова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1894
Дата смерти26.05.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1894
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1921
Дочь: Сульменева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Назаров Григорий
Рождение ребёнка
26.03.1926
Сын: Назаров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Назаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкая Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Назаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Назаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Назаров Григорий
Смерть
26.05.1974